Pleite in der Regionalliga Borussia kassiert erste Niederlage im Kalenderjahr

Es ist ein Gefühl, das Borussia Mönchengladbach lange nicht kannte, denn der Aufsteiger bezog am Wochenende seine erste Niederlage in diesem Kalenderjahr: Gegen die Zweitvertretung des Bergischen HC verlor Borussia mit 28:30. „Heute sind zwei gleichwertige Teams aufeinander getroffen“, so der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska nach dem Schlusspfiff. „Es ist schon etwas ärgerlich, dass wir nicht einen Punkt mit nach Hause genommen haben, denn der wäre sicherlich möglich gewesen.“