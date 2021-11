Führende Position im Nachwuchsleistungszentrum : Gladbacher macht Karriere bei Rot-Weiß Oberhausen

Für den erst 23-jährigen Yannik Gonzalez geht ein Traum in Erfüllung: Der gebürtige Gladbacher ist nun Übergangskoordinator und stellvertretenden Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Rot-Weiß Oberhausen. Foto: RW Oberhausen

Fussball Yannik Gonzalez ist erst 23 Jahre jung. Trotzdem ist der Gladbacher bereits stellvertretender Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Vermittelt wurde er von einem ehemaligen Borussen.

Für Yannik Gonzalez ging vor wenigen Wochen ein Traum in Erfüllung. Der gebürtige Mönchengladbacher hat beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen den Posten des Übergangskoordinators und stellvertretenden Leiters des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) angetreten – und das in Vollzeit. Die harte und akribische Arbeit der vergangenen Jahre zahlte sich für den erst 23-Jährigen aus. „Für mich war es schon immer das Ziel, mit Fußball meinen Lebensunterhalt verdienen zu können“, erklärt Gonzalez, der einst selbst anstrebte, Profifußballer zu werden.

Den Kontakt nach Oberhausen stellte übrigens Kyle Berger her. Der frühere Profifußballer bekleidet bei RWO den Posten des Sportlichen Leiters des Nachwuchsleistungszentrum. Der 46-Jährige trainierte bis zum Ende der Saison 2018/19 die U15-Junioren von Borussia Mönchengladbach , war davor unter anderem als Trainer der Frauenmannschaft in der 2. Bundesliga und im Verein als Koordinator für den Mädchen- und Frauenfußball verantwortlich.

Borussia In Mönchengladbach war der 45-jährige Amerikaner von 2009 bis 2019 in verschiedenen Rollen involviert: u.a. als Coach der Damen und der U15.

Es sind viele organisatorische Dinge, die nun zum Aufgabenfeld von Gonzalez in Oberhausen zählen. Er kümmert sich unter anderem um die Abwicklung der Sommer- und Wintertransfers und hält bei anfallenden Ablösesummen Rücksprache mit den Verantwortlichen. Zusammen mit Kyle Berger schafft er neue Strukturen im Verein und überarbeitet vorhandene. Die Verträge der Jugendspieler sind ebenfalls ein Punkt, der von ihm nun bearbeitet wird. Und bei Bedarf ist Gonzalez auch auf dem Trainingsplatz anzutreffen und unterstützt, wo er kann.

Seine Trainerlaufbahn begann Gonzalez einst als 17-Jähriger bei GW Holt, dort trainierte er mit einem Freund die E-Junioren des Vereins. Mit nur 18 Jahren wurde er bereits in der Saison 2017/18 Trainer der U17-Junioren des SC Hardt, übernahm im Winter nach dem Rücktritt des U19-Trainers zusätzlich die A-Junioren der Hardter, die aus den Jahrgängen 1999/ 2000 bestanden. Mit einigen Spielern des Jahrgangs 1999 spielte Gonzalez zu seiner aktiven Zeit sogar noch zusammen. Er konnte sich dabei stets auf Spieler wie Janpeter Zaum verlassen, der heute für den Landesligisten ASV Süchteln die Schuhe schnürt und damals mit Abstand die meisten Tore erzielte. Als Tabellenletzter gestartet, qualifizierten sich die A-Junioren am Saisonende als Tabellendritter in der Leistungsklasse noch für die Sonderliga. Die B-Junioren gewann sogar die Leistungsklasse.