FV Mönchengladbach bekommt Grenzen aufgezeigt : Borussias Frauen erkämpfen ersten Saisonsieg gegen Reserve von Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbachs Coach Jonas Spengler. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Regionalliga Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben sich in einem knappen Spiel bei der Reserve von Bayer Leverkusen mit 2:1 behauptet und den ersten Sieg in der neuen Regionalliga-Saison eingefahren. Der FV Mönchengladbach bekam bei Arminia Bielefeld derweil die Grenzen aufgezeigt.

Borussia Mönchengladbach bleibt in der Frauen-Regionalliga West auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Nach dem 3:3-Unentschieden aus der Vorwoche gegen VfR Warbeyen sicherte sich die Elf von Trainer Jonas Spengler im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen II den ersten Saisonsieg und gewann mit 2:1 (2:0).

„Die erste Halbzeit war gut. Wir haben im Vergleich zur letzten Woche ein ganz anderes Gesicht gezeigt und haben mit viel mehr Mut und Überzeugung gespielt“, sagte Spengler nach der Partie. Eine Kombination zwischen Sarah Schmitz, Carolin Corres und Kristina Bartsch (10.) sorgte bereits früh für den 1:0-Führungstreffer der Borussia. Ein tiefes Zuspiel auf Mizuho Kato leitete den nächsten Treffer ein. Die Verteidigerin nutzte die Gelegenheit und stellte noch vor der Pause 2:0 (34.).

In der Folge verhinderten zwei Abseitsstellungen den dritten Treffer, um die Partie zu entscheiden. Stattdessen kamen die Leverkusenerinnen durch Annika Anderle (55.) kurz nach dem Seitenwechsel zum 1:2-Anschlusstreffer. Anschließend hatte Jessica Hackenberger die Möglichkeit, den alten Abstand wiederherzustellen, doch sich entschied sich für eine Direktabnahme, anstatt den Ball mit dem zweiten Kontakt noch einmal mitzunehmen. So musste das Team bis zum Ende noch einmal zittern, verteidigte aber mit viel Leidenschaft und brachte so die knappe 2:1-Führung über die Zeit.

„Am Ende war es ein Kampf um die drei Punkte, den wir dann glücklicherweise für uns gewinnen konnten. Die Liga ist eng beisammen. Wir haben jetzt vier Punkte und das ist gut“, so Spengler. Am kommenden Sonntag steht mit dem Duell gegen die punktelose Mannschaft der Sportfreunde Siegen das nächste Heimspiel an.

Auf verlorenem Posten stand dagegen der FV Mönchengladbach bei Arminia Bielefeld. Im Vergleich zur Vorwoche musste der Aufsteiger bei seinem ersten Auswärtsspiel auf einige Akteurinnen verzichten – unter anderem fehlte das Sturm-Duo Kyra Densing und Alina Honold.

Der FV Mönchengladbach vermisste in Bielefeld schmerzlich Stürmerin Alina Honold (r.). Foto: Heiko van der Velden

„Wir haben von Anfang bis Ende nicht Paroli bieten können. Bielefeld war in allen Belangen die bessere Mannschaft. Sie haben gezeigt, dass sie zu den Top-Mannschaften der Liga gehören“, sagte FV-Coach Marco Ketelaer ehrlich. Eine Unachtsamkeit der Mönchengladbacherinnen begünstigte das 1:0 durch Lea Bartling (27.). Kurz vor der Pause hatte der FV dann durch die ihrerseits einzige Torchance im ganzen Spiel die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Ballgewinn schaltete das Team schnell um. Der Ball gelang bei Kristina Birmes, die im Eins-gegen-Eins an der ehemaligen Borussia-Torhüterin Lisa Venrath scheiterte.

Nach der Pause versuchten die Mönchengladbacherinnen wenig zuzulassen und über Kontersituationen zum Abschluss zu kommen. Doch schlussendlich gelang es nur den Bielefelderinnen durch Madeline Elise Mc Cracken (60.) und Lisa Lösch (86.) per Foulelfmeter zu zwei Torerfolgen zu kommen, sodass die Partie unter dem Strich mit 0:3 verloren ging. „Kleine Fehler werden von so einer Mannschaft wie Bielefeld bestraft. Wir müssen daraus die Lehren ziehen und hoffen, dass in den kommenden Spielen die anderen Spielerinnen wieder dazustoßen, die uns heute gefehlt haben“, sagte Ketelaer.