Tendenz macht Sorgen Auf einmal patzt nun Beecks Defensive

Info

Fahrplan Wenn die Witterung es zulässt, absolviert Beeck in diesem Jahr noch drei Partien. Als erstes steht das Liga-Heimspiel gegen Fortuna Köln an, das für Samstag, 9. Dezember, 14 Uhr, angesetzt ist. Vier Tage später haben die Kleeblätter einen Westfalen-Trip unter der Woche vor der Brust: Am Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr, steht das Nachholspiel beim SV Lippstadt an. Zum krönenden Abschluss steigt drei Tage später im Waldstadion das große Derby im Mittelrheinpokal-Achtelfinale gegen Alemannia Aachen. Anstoß ist in Beeck dazu am Samstag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr.