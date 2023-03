Tabellenführer und Schlusslicht der Regionalliga Borussia Mönchengladbach zündet spät in Siegen, FV verliert 0:4

Zunächst konnte der FV noch die Angriffsbemühungen des Gegners standhalten, musste sich dann aber in der 34. Minute geschlagen geben: Svenja Streller erzielte die 1:0-Führung für den VfL. Zuvor vergaben Kristina Birmes (15.) und auch Elisa Kammen (18.) per Freistoß gute Möglichkeiten, den FV in Führung zu bringen.