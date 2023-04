Nach Derbysieg über den FV Aufstiegsrennen ist für die Borussia nun ein Zweikampf

Gleich nach Wiederanpfiff zahlte sich für den FV dann die Einwechslung von Elisa Kammen aus, als sie in der 48. Minute einen Ball von außen volley nahm und in die Maschen zum 1:1-Ausgleich setzte. Doch die Freude über den Ausgleich kam nur kurz auf, denn nach einer scharfen Flanke durch Kristina Bartsch stand Emily Tichelkamp am zweiten Pfosten goldrichtig und markierte in der 51. Minute das 2:1 für die Borussia.