Radmarathon : Radsportbezirk stellt Fahrt zugunsten des Gladbacher Münster ein

Mönchengladbach Die 20. Auflage war die letzte – der behördliche Aufwand sei zu groß, sagt der Vorsitzende Günter Dauven, der auch dem eigenen NRW-Landesverband eine Mitschuld gibt. 40.000 Euro kamen bis dato an Spendengelder für den Münsterbauverein zusammen.

Dauven setzte die Stadt Mönchengladbach und den NRW-Landesverband von dem Aus in Kenntnis. Er gibt das Thema am kommenden Mittwoch auch in den Hauptausschuss des Stadtsportbundes. Dauven erklärt die Beweggründe: „Zunächst einmal zu nennen sind die immensen Auflagen durch die Behörden, die wir einfach nicht alle erfüllen können. So es ist unter anderem unrealistisch, auf einer Strecke von 230 Kilometern alle 500 Meter einen Kontrollposten hinzustellen. Jedes Mal, wenn irgendwo in den Behörden ein neuer Mitarbeiter auftaucht, fängt die Diskussion von vorne an: Was ist das für ein Rennen? Wie viele Teilnehmer hat die Veranstaltung?, und vieles mehr“, klagt Dauven. Eine Freiluftveranstaltung ist vom Wetter abhängig. „Somit kann eine Teilnehmerzahl einfach seriös nicht genannt werden.“ Dauven findet: „Wir wollen nicht mehr den Kopf hinhalten für ausufernde Reglementierung durch die Behörden.“