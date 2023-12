Breitenradsport Tourenfahren hat nur noch wenig Rückhalt im Bezirk

In der Vierer-Mannschaftswertung setzten sich die Lürriper mit 11.022 Kilometern durch mit Uwe Peltzer, Bernd Pysang, Helmut Mätzig und Werner Hannen vor den Schwalmtalern (10.188 km) mit Peter Leidenberger, Artur Schulz, Ulrich Zimmermann und Otto Sommerfeld. In der Vereinswertung unterstrichen der RV Möwe Lürrip vor RSC Schwalmtal mit 28.893 respektive 20.377 Kilometer ihre Vormachtstellung im Radsportbezirk Mönchengladbach, bei 28 Rückmeldungen (19 in Schwalmtal) von den gefahrenen Kilometern ihrer Tourenfahrer.