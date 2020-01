Radsport : Radsportverein setzt mit traditionsreichem Straßenrennen aus

Info

Titelkämpfe Die Kunstradfahrer des Radsportbezirks Mönchengladbach, die nur noch in den Reihen des RV Adler Neuwerk und bei RV Viktoria Erkelenz-Hoven zu finden sind, haben am 1. Februar ihre Bezirksmeisterschaften in Erkelenz.

Programm Bezirksübergreifend im Radsportbezirk Krefeld ist der Ranglistenwettbewerb, wobei der erste am vergangenen Sonntag in Neersen stattfand und der zweite am 22. März in Schiefbahn ausgetragen wird. Die dritte Rangliste und das Finale sind am 8. November in Neuwerk.