Meik Münnich aus Süchteln BMX-Ass auf dem Weg an die Spitze

Beim vorletzten Bundesliga-Lauf in Hamburg wollte er dann seinen großen Vorsprung in der Gesamtwertung eigentlich ausbauen, da er alle Rennen der Bundesliga bis dahin gewonnen hatte. Nach dem ersten Training kam aber die Ernüchterung: Er klagte über starken Schwindel beim Fahren. Um kein Risiko einzugehen, meldete er sich bei diesem Rennen ab. Da es bei der BMX-Bundesliga immer ein Rennen am Samstag und eins am Sonntag gibt, versuchte er es am nächsten Tag noch einmal. Er fühlte sich etwas besser und wollte es versuchen: In den Vorläufen schaffte er dreimal auf Platz eins. Allerdings wurde der Schwindel wieder größer und er entschied auch an diesem Tag, das Rennen abzubrechen. Trotz des großen Vorsprungs verlor er die Gesamtführung: „Aber die Gesundheit geht einfach vor“, räumt er ein.