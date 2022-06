Erfolgreiche Jugendarbeit : Bei Union Nettetal steckt wieder Talent drin

U15-Radrennfahrer Phillip White vom SC Union Nettetal ist in dieser Saison erfolgreich unterwegs. Foto: Friedhelm Klenner

Radsport Im Nachwuchs der Radabteilung des SC Union Nettetal gab es diese Saison Zuwachs. Zudem fährt Philip White regelmäßig für den Verein Erfolge ein.

Von Paul Offermanns

Die Bilanz lässt sich sehen: Phillip White aus der Radsportabteilung des SC Union Nettetal hat von 2018 bis 2021 26 Siege und 57 Top-10-Platzierungen herausgefahren. Und auch diese Saison läuft für White bislang außerordentlich gut, zuletzt gewann er ein U15-Rennn in Spich. In der Familie von Phillip White spielte der Radsport schon immer eine sehr große Rolle: Sein Vater Brian fuhr selbst bis vor knapp zehn Jahren Rad, auch seine Schwester Amy war bis 2019 für den SC Union Nettetal aktiv.

Der heute 14-jährige Phillip White fing mit vier Jahren an und nahm an den Erste-Schritt- und Fette-Reifen-Rennen teil. In der Saison 2015/16 erreichte er dann seine ersten Achtungserfolge: Er fuhr beim Volksbank-Cycling-Cup mit und siegte beide Male mit beachtlichem Vorsprung. Seit 2017 besitzt White eine Lizenz. „Das liegt auch an der Förderung im SC Union Nettetal und im NRW-Kader“, sagt er. White ist seit 2020 NRW-Kaderfahrer. Mit dem Kader nahm er im Mai dieses Jahres an der TMP-Tour in Thüringen teil. Diese Tour war zugleich auch ein Sichtungsrennen, bei dem White am Ende sehr ordentlich abschnitt. „Das hatte zur Folge, dass mir dadurch viele Türen geöffnet wurden“, sagt der Mönchengladbacher.

Außerdem fuhr er mit dem NRW-Kader Ende Mai nach Bayern zum Bahnrennen. Diese gehörten ebenfalls zu einer Sichtungsrennserie des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), White bestritt dort unter anderem Rennen im Zweier-Mannschaftsfahren. Nach den ersten zwei Renntagen liegt White in der Rennserie bereits auf den zwölften Platz der Gesamtwertung.

Beim SC Union Nettetal fahren seit dieser Saison zwei neue U15-Fahrer an der Seite von White. Zum einen Danilo Baidoo, der schon mit White die Ersten-Schritt-Rennen fuhr. Zum anderen Jan van Hees, den White vor etwa sechs Jahren beim Vereinstraining auf der Außenbahn in Venlo kennenlernte. Außerdem gehört Levi Douteil zum Aufgebot.

Was sie an der Radabteilung in Nettetal schätzen? „Den unermüdlichen Einsatz vom Union-Vorsitzenden Wilfried Schmitz, der zum Beispiel Trainer und Trainingszeiten auf der Bahn in Venlo, Trainingszeiten in Büttgen oder Training mit einem Ex-Profi in Belgien organisiert. Das finden wir super“, sagt Baidoo. An vier bis fünf Tagen in der Woche trainieren sie, an den Wochenenden bestreiten sie Rennen in den Niederlanden, Belgien oder Deutschland.

White sagt über den SC Union Nettetal: „Ich fühle mich im Verein sehr gut aufgehoben und finde es klasse, dass sich wieder zwei neue Jugend-Fahrer für den Verein entschieden haben und wir somit auch mannschaftsdienlich fahren können.“