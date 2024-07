Erfolge Nettetaler Radsportler Beckers und Heil unter Top Ten der Senioren-Radfahrer

Bei den Deutschen Meisterschaften in Görlitz belegte der Deutsche Meister der Senioren III von 2022 den siebten Platz. Aufgrund dieser Ergebnisse belegt er zurzeit den dritten Platz in der deutschen Masters-Rangliste. Die Differenz zum ersten Platz beträgt nur wenige Punkte. Sein Vereinskollege Thomas Heil holte die Silbermedaille bei den NRW-Bergmeisterschaften in Bad Driburg und belegte in vier weiteren Rennen den zweiten Platz. Zudem wurde er siebenmal Dritter. Auch er bewies seine Fähigkeiten im Radsport nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern errang Podestplätze auch in vielen anderen Bundesländern. In der deutschen Masters-Rangliste belegt er derzeit den zehnten Platz. Es geht weiter mit zwei Rennen in Kiel.