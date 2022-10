Alina Klenner vom SC Union Nettetal : Nachwuchs-Radsportlerin auf den Spuren ihres Vaters

Radsport Die Radsportlerin Alina Klenner bereitet sich nach erfolgreichen Jugendjahren auf die Saison in der U23 vor. Mit ihrem Vater Friedhelm Klenner hat die 18-Jährige einen prominenten Förderer, der selber im nationalen und internationalen Radsport viele Titel einfahren konnte.

Sie sicherte sich außerdem den NRW-Rose-Cup mit großem Punktevorsprung und verteidigte seit ihrem Sieg am 1. Mai beim Straßenrennen in Büttgen das Gelbe Trikot in dieser Wertung erfolgreich über die gesamte Saison. Dazu gehörte auch der zweite Platz beim „Großen Preis von Nettetal“ – ihrem Heimrennen.

So ermutigt bestritt sie dann ihr erstes Rennen in Deutschland am 27. August 2017 in Wuppertal und belegte bei „Rund in Wuppertal“ hinter Emy Eileen White, die damals noch für den VfR Büttgen fuhr, den dritten Platz. Es folgten noch einige gute Platzierungen und am Ende der Saison der Große Preis von Nettetal, mit Platz acht. In der folgenden Saison erreichte Alina Klenner im Jahr 2018 schon gute 14 Platzierungen. Ihr bislang erfolgreichstes Jahr erlebte die Nachwuchsradsportlerin 2019, als sie in der U17 acht Siege und 36 Platzierungen einfuhr.