Hockey Pro League : Deutschland verliert nach Führung noch

Mönchengladbach Die Hockey-Herren führen in Gladbach 2:1 gegen die Niederlande, doch am Ende jubelt der Erzrivale über einen 4:2-Sieg. Schon zuvor hatten die Damen ebenfalls gegen den Nachbarn verloren – nach einem frühen Gegentor 0:1.

Marlon Landbrug kannte keine Gnade. Der Stürmer der niederländischen Hockey-Nationalmannschaft nahm sich nach 40 Sekunden ein Herz und pfefferte den kleinen runden Hartgummiball hoch auf das deutsche Tor. Sein abgefälschter Schlag landete aber nicht mal annähernd in der Nähe des von Tobias Walter gehüteten deutschen Gehäuses. Stattdessen schlug der Ball gleich neben der Eckfahne in einem Holzhäuschen ein und zertrümmerte lautstark einige Latten. Acht Jahre nach dem letzten Länderspiel im Hockeypark waren die 3000 Zuschauer so mit einem Schlag sofort hellwach. Und es sollte nicht das einzige spektakuläre Highlight des Freitagabends bleiben. In einem packenden Spiel der beiden Erzrivalen, im Rahmen der Pro League, setzte sich am Ende das niederländische Team knapp mit 4:2 (2:2) durch.