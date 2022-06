Jannik de Bruyn bei den Porsche European Open : In Schlagdistanz zu den besten Golfern Europas

Golfprofi Jannik de Bruyn hat bei den Porsche European Open den Cut knapp verpasst. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Golf Golftalent Jannik de Bruyn aus Mönchengladbach hat bei den Porsche European Open den Cut für die finalen Runden haarscharf verpasst – auf Enttäuschung folgte aber schnell die Zufriedenheit. Nun geht es für den 22-Jährigen in den kommenden Wochen wieder um Ranglistenpunkte.

Es benötigte ein paar Tage Abstand, ehe sich bei Jannik de Bruyn doch noch ein Gefühl der Zufriedenheit einstellen konnte. Der 22-jährige Nachwuchsgolfer nahm auf Einladung bei den traditionsreichen Porsche European Open in Hamburg teil und verpasste dort gegen Europas Topspieler den Sprung in die finalen Spielrunden – und zwar um nur einen Schlag. „Dass ich den Cut nicht geschafft habe, war ziemlich unglücklich. Dementsprechend enttäuscht war ich zu diesem Zeitpunkt auch noch“, sagt de Bruyn.

150 Teilnehmer waren am ersten der vier Turniertage in die Porsche European Open gestartet, nur etwa die Hälfte durfte nach den ersten beiden Runden weitermachen – für den Rest war der Wettbewerb an dieser Stelle vorbei. Und diese Schwelle verpasste der Gladbacher eben um nur einen Schlag.

„Mit ein wenig Abstand verbuche ich diese Turnierteilnahme aber auf jeden Fall als Erfolg und positive Erfahrung. Ich habe gesehen, dass ich auf diesem Niveau schon mithalten kann, und habe im Vergleich zum Vorjahr, als ich das erste Mal bei den Porsche Open dabei war, deutliche Entwicklungsschritte gemacht“, sagt Jannik de Bruyn weiter.

Zumal der junge Golfer im Anschluss an sein Ausscheiden ausmachen konnte, wieso es noch nicht für die weiteren Runden gereicht hat: „Ich habe sechsmal ein Wasserhindernis mitgenommen, und dafür jeweils einen Strafschlag kassiert. Hätte ich einmal weniger das Wasser getroffen, wäre ich wohl weitergekommen.“

Am kommenden Wochenende geht es für Jannik de Bruyn zunächst in der Deutschen Golf Bundesliga in Berlin weiter, ehe er im Anschluss wichtige Ranglistenpunkte sammeln möchte – auf Turnieren in Tschechien, Polen und Österreich, allesamt im Juni. Dafür verzichtet der 22-Jährige sogar auf die Teilnahme beim BWM International Open in München, wie die Porsche European Open eines von zwei deutschen Turnieren in der DP World Tour.

Dort wäre de Bruyn erneut auf Einladung im Teilnehmerfeld dabei gewesen, hätte – wie schon in Hamburg – vor allem Erfahrung in einem international stark besetzten Teilnehmerfeld sammeln können. „Ich möchte mich aber lieber auf meine Liga konzentrieren und spiele an diesem Wochenende die Gradi Polish Open, um dort Punkte für die Rangliste einzufahren.“