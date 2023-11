Motorsportler aus Süchteln So lief die Debütsaison von Etienne Ploenes im Carrera Cup

Ploenes ist Motorsportler im zweiten Jahr. In seiner Debütsaison hatte er für das Mönchengladbacher Rennteam RN Vision STS auf Anhieb Platz vier in der GT4-Meisterschaft belegt. Mit dem Wechsel in den Porsche Carrera Cup erhoffte sich Ploenes einen weiteren Entwicklungsschritt. Der Markenpokal hat seinen Ursprung in Deutschland, expandierte über die Jahre aber in weitere Länder, sodass es inzwischen weltweit elf Carrera-Cup-Rennserien gibt. Ploenes startet in der Ausgabe Benelux. Vom Grundsatz ist die Rennserie jedoch einfach: Jeder hat das gleiche Fahrzeug, jeder somit die gleichen Voraussetzungen.