Motorsportler aus Süchteln Ploenes startet neues Abenteuer im Carrera Cup

Der Porsche Carrera Cup ist erklärungsbedürftig: Der Markenpokal hat seinen Ursprung in Deutschland, expandierte über die Jahre aber in weitere Länder, sodass es inzwischen weltweit elf Carrera-Cup-Rennserien gibt – unter anderem in Japan, Australien oder Brasilien. Ploenes startet dieses Jahr in der Benelux-Variante, auch, da der Sprung in den deutschen Carrera Cup noch zu schwierig ist. „Der Carrera Cup in Deutschland ist die Formel 1 unter den Carrera Cups. Im ersten Jahr ist man nie vorne mit dabei“, sagt er. Und günstig ist der Sport nach wie vor nicht: Für die Saison mit sechs Rennen muss ein Fahrer rund 200.000 Euro hinlegen.