1. PBC Neuwerk hat sich neu aufgestellt : Plötzlich Spieler in der 2. Poolbillard-Bundesliga

Dennis Stadler spielte beim 1. PBC Neuwerk in der vergangenen Saison 2. Bundesliga, nun wollte er eigentlich in der Oberliga an den Start gehen. Foto: Tom Ostermann

Poolbillard Beim 1. PBC Neuwerk wollten Michael Voglhuber, Dennis Stadler, Chantal Stadler und Harald Besancon eigentlich die zweite Mannschaft in der Oberliga bilden. Nun haben sie nach personellen Veränderungen den Platz in der 2. Bundesliga übernommen.

Eigentlich, so erzählt es Michael Voglhuber, war das alles anders geplant. Der Geschäftsführer des 1. PBC Neuwerk wollte zur neuen Saison mit Dennis Stadler, Chantal Stadler und Harald Besancon die zweite Mannschaft in dem Gladbacher Verein für Poolbillard bilden und in der Oberliga an den Start gehen. „Wir trainieren schon länger in dieser Konstellation zusammen, die Chemie zwischen uns stimmt. Und daher wollten wir gerne in der Saison 2022/2023 eine Mannschaft für die Oberliga NRW bilden“, sagt Voglhuber.

Parallel zeichnet sich aber auch in der ersten Mannschaft des 1. PBC, die in der 2. Bundesliga an den Start geht, eine personelle Veränderung ab. Schnell war klar, dass das bisherige Team aus Martin Steinlage, Hudji See, Quinten Pongers und Dennis Stadler in dieser Konstellation nicht mehr zusammen bleiben wird. Steinlage, der auch zweiter Vorsitzender im Verein ist, sagte am Ende der vergangenen Saison: „Quentin und Huji sind schon lange im Verein, wohnen zudem in den Niederlanden. Wir haben jetzt gemeinsam entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen.“

Neue Spieler auf dem Zweitliga-Niveau zu finden, sei im Poolbillard aber gar nicht so einfach, wie Geschäftsführer Voglhuber berichtet. „Wir wollten als Verein aber auch auf keinen Fall unser Startrecht in der 2. Bundesliga verfallen lassen. Also entstand die Überlegung, ob wir vielleicht dort antreten – und nicht wie geplant in der Oberliga“, erzählt Voglhuber. Das neu gebildete Quartett entschließt sich am Ende, diesen Schritt zu wagen. „Wir müssen uns da nun eben durchkämpfen“, so der Geschäftsführer weiter.

Und nach bisher zwei absolvierten Spieltagen lässt sich konstatieren, dass es nicht ganz so schlecht läuft für den 1. PBC. Gegen den PBC Joker Altstadt II und den PBC Jägersburg setzten sich die Neuwerker jeweils im Shootout mit 4:3 durch. In beiden Partien stand es nach den regulären sechs Spielen gegeneinander 3:3-Unentschieden, weshalb ein finales Shootout über den Sieger entscheiden musste. „Im Poolbillard gibt es kein Unentschieden. Wenn es 3:3 steht, bekommt jede Mannschaft einen Punkt, das Shooutout entscheidet über den Sieger, der am Ende zwei Punkte erhält“, erklärt Voglhuber.