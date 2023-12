Poolbillard-Klub in der 2. Bundesliga So schlägt sich der 1. PBC Neuwerk

Poolbillard · Die Poolbillard-Spieler in der 2. Bundesliga sind nicht nach Wunsch in die Saison gestartet. Und im Januar stehen weitere schwere Prüfungen an. Was jetzt nur noch das Saisonziel sein kann.

14.12.2023 , 05:10 Uhr

Teamkapitän und Neuwerk-Geschäftsführer Michael Voglhuber in Aktion: Für seine Mannschaft geht es diese Saison um den Klassenerhalt. Foto: Tom Ostermann

Von Arnd Janssen Regionalsport-Redakteur Mönchengladbach