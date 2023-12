Deutsche Poolbillard-Meisterschaft Diesen Medaillenregen erhielt der 1. PBC Neuwerk

Beim 10-Ball ergab sich dann eine spannende Konstellation: Während Steinlage am Tisch den Titel festmachte, trat zeitlich parallel quasi am Nebentisch ihr Mann Martin ebenfalls im Finale des 10-Balls bei den Senioren an. „Er lag schon zurück und hatte sich bereits mit einer Niederlage abgefunden. Aber dann war plötzlich der Druck weg“, berichtet Steinlage. Da sie ihr Spiel schon beendet hatte, konnte sie dabei zuschauen, wie sich Martin Steinlage zurückkämpfte und das Spiel noch knapp mit 7:6 gegen Dirk Kozianka (BC Oberhausen) gewann. „Das war schon ein besonderer Moment, als ich am selben Abend wie Martin Gold geholt habe“, sagt Steinlage über das emotionale Erlebnis.