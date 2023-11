Poolbillard-Wettkämpfe Der 1. PBC Neuwerk ist bereit für die Deutsche Meisterschaft

Auch die Herren und Damen sowie die Senioren und Seniorinnen spielen im Anschluss an die Jugend ihre Meisterschaften in Bad Wildungen aus. Neuwerk tritt nur bei den Turnieren der älteren Sportler an, entsendet aber ein schlagkräftiges Team aus Michael Voglhuber, Doppel-Europameisterin Christine Steinlage, Martin Steinlage und Thomas Hölters. Vor allem Steinlage sind in der sogenannten „Ladies“-Kategorie (Ü45) Medaillen zuzutrauen, sie will ihre drei DM-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Voglhuber schielt vor allem auf eine Disziplin: „Im 9-Ball wurde ich letztes Jahr Fünfter. Das ist meine Lieblingsdisziplin, da würde ich gerne etwas holen“, sagt der Neuwerk-Geschäftsführer. Dennoch ist er eher reserviert, was seine Erwartungen angeht. Der Fokus liege bei ihm diesmal eher auf dem Liga-Betrieb als auf der DM, auch vom Kopf her. „Es hängt von der Tagesform ab, man muss es erst mal machen“, erklärt er.