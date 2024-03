Abstiegskampf für Poolbillard-Zweitligisten Der 1. PBC Neuwerk geht in die entscheidenden Wochen

Am Wochenende stand ein Doppelspieltag in der Kurpfalz an. Gegen den Tabellenzweiten PBV Schwetzingen unterlag man zunächst 2:6. Lediglich Chantal Stadler im 9-Ball und Dennis Stadler im 10-Ball verbuchten Siege in den Einzelpartien für den 1. PBC. „Hier wäre ein Unentschieden drin gewesen“, sagt Geschäftsführer und Stammspieler Michael Voglhuber. Er verweist aber darauf, dass in entscheidenden Spielsituationen das Spielglück nicht auf Seiten der Neuwerker gewesen sei.