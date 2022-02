Poolbillard-Team überzeugt : 1. PBC Neuwerk feiert Pflichtsiege in der 2. Liga

Billard Die Neuwerker Poolbillard-Spieler gewinnen ihren Doppelspieltag gegen den 1. PBC Sankt Augustin II – das Schlusslicht der 2. Bundesliga. Nun nimmt das Team für den Rest der Saison ein neues Ziel in den Blick.

In der 2. Poolbillard-Bundesliga blickt der 1. PBC Neuwerk auf einen erfolgreichen Doppelspieltag zurück. Das Poolbillard-Team konnte beide Partien gegen das Tabellenschlusslicht 1. PBC Sankt Augustin II für sich entscheiden. Zunächst gastierten die Neuwerker am Samstag in Sankt Augustin bei Bonn und konnten sich dort – nach zwei verlorenen Partien – am Ende ungefährdet mit 4:2 durchsetzen. Nopch eindeutiger gestaltete es der 1. PBC Neuwerk am Sonntag beim Heimspiel in Mönchengladbach. Lediglich das Duo aus Dennis Stadler und Mannschaftsführer Martin Steinlage mussten sich in Spiel 3 geschlagen geben. Alle anderen Partien entschieden die Neuwerker für sich und fuhren damit einen ungefährdeten 5:1-Erfolg ein.