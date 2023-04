1400 Kilometer für zwei Spiele 1. PBC Neuwerk feiert im Reisestress den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

Zunächst gastierte der 1. PBC am Samstag beim BSV Filderstadt in Nürtingen bei Stuttgart – 450 Kilometer und fünf Autostunden vom heimischen Vereinsheim entfernt. Am Sonntag ging es dann für das Duell gegen BSV Playhouse noch weiter in den Süden nach Fürstenfeldbruck. Mit der späten Heimreise aus Bayern an den Niederrhein am Sonntagabend kamen am Ende die 1400 Kilometer an diesem Doppelspieltag zusammen. „Das war für uns die mit Abstand weiteste Auswärtsfahrt in dieser Saison – und insgesamt natürlich enorm anstrengend“, sagte Michael Voglhuber, Geschäftsführer und Spieler beim 1. PBC.