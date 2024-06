Kampflustig in die neue Saison Wie der PBC Neuwerk den Abstieg aus der 2. Liga aufarbeitet

Insgesamt war die Saison mit nur zwei Siegen und fünf Punkten aus 14 Partien, was dann den letzten Platz in der Endabrechnung der 2. Bundesliga bedeutete, aber „durchgehend enttäuschend, auch weil wir viele Spiele knapp verloren haben“, resümiert Voglhuber. Durch die Neuregelung vor der Saison, dass fortan Doppel und Shootouts im Viererteam als Entscheidungssatz wegfielen, war klar, dass es für Neuwerk eine schwere Spielzeit werden würde, schließlich hatte das Team in diesen Formaten zuvor oft brilliert und enge Spiele noch für sich entschieden. „Das ist nach den Jahren in der 2. Bundesliga bitter, wir spielen jetzt Regionalliga. Wir wollen schnellstmöglich wieder in die Zweite Liga und haben auch den Plan, in die Erste Liga aufzusteigen“, zeigt sich Voglhuber aber schon wieder kampflustig.