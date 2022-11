Yasin de Castro Manhas erreicht sein Ziel : Neuwerk-Nachwuchs sammelt Medaillen auf der DM

Yasin de Castro Manhas vom 1. PBC Neuwerk hat bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft im Poolbillard Bronze gewonnen. Foto: TOUCH www.billard1.net/Helga Ackermann

Poolbillard Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Poolbillard haben Felix Wellers und Yasin de Castro Manhas Edelmetall für den 1. PBC gesammelt. Insgesamt waren von dem Verein aus Neuwerk fünf Nachwuchsspieler dabei.

Eine Medaille sollte es schon mindestens werden, das hatte sich Yasin de Castro Manhas vor der Deutschen Jugendmeisterschaft (DJM) im Poolbillard fest vorgenommen. Denn 2021 war der Nachwuchsspieler vom 1. PBC Neuwerk mit diesem Vorhaben bei den DJM im hessischen Bad Wildungen noch gescheitert. Nun konnte sich der 13-Jährige seinen Wunsch erfüllen: In der Disziplin 9-Ball reichte es für Yasin de Castro Manhas am Ende zu Bronze.

Vier Runden überstand der Neuwerker auf den Meisterschaften, die vom 5. bis 10. November für die Jugend ausgetragen wurden, in seiner Altersklasse U15 relativ problemlos, dann traf der 13-jährige de Castro Manhas im Halbfinale auf Martin Takeshi Röser – den späteren Sieger im 9-Ball. Mit 2:4 schied der PBC-Spieler in der Runde der besten Vier aus, hatte somit aber immerhin seine Bronzemedaille in der Tasche. „Ich hatte im Vorfeld natürlich gehofft, dass Yasin sein Ziel erreichen kann und eine Medaille gewinnt. Es freut mich sehr für ihn“, sagt Frank Wellers – beim 1. PBC Neuwerk zuständig für den Nachwuchs – über de Castro Manhas, der im 8-Ball (Achtelfinale) und 10-Ball (Viertelfinale) kurz vor dem Halbfinale die Segel streichen musste.

Weiter ging es für seinen älteren und erfahreneren Vereinskollegen Felix Wellers, der bereits zum vierten Mal an der DJM teilnahm und sich im vergangenen Jahr bei der U15 zum Deutschen Meister im 8-Ball küren konnte. In diesem Jahr musste der nun 15-Jährige bei der U17 antreten, zog aber dennoch in den beiden Disziplinen 9- und 10-Ball ins Finale ein. In den beiden Endspielen bekam es der Neuwerker dann allerdings mit der nationalen Spitze in dieser Altersklasse zu tun.

Im 9-Ball stand ihm Jugend-Nationalspieler Laurenz Geitz gegenüber, Felix Wellers unterlag nach Führung mit 1:5 und gewann Silber. Im 10-Ball hieß sein Gegner Felix Vogel – ebenfalls Nationalspieler, Europameister von 2021 und aktuell Teilnehmer der Weltmeisterschaft. Auch hier zog Felix Wellers den Kürzeren und sammelte so seine zweite Silbermedaille. „Ich hatte im Vorfeld auf eine Medaille für den 1. PBC gehofft, nun haben wir drei – damit können wir sehr zufrieden sein“, sagt Frank Wellers.

Felix Wellers (l.) vom 1. PBC Neuwerk hat bei den DJM in Bad Wildungen zwei Silbermedaillen bei der U17 gewonnen. Foto: TOUCH www.billard1.net/Helga Ackermann

Zufrieden, insbesondere mit dem Auftritt von Felix Wellers bei dieser DJM, war Jugend-Nationaltrainer Günter Geisen. „Als Landestrainer von NRW kennt er Felix ja schon ganz gut. Günter Geiser war positiv überrascht, wie er sich in Bad Wildungen präsentiert hat“, so Wellers weiter. Aktuell ist der 15-jährige Teil des Landeskaders in NRW und ist zudem im deutschen Nachwuchskader 2 gelistet. Im Januar werden die neuen Kaderzugehörigkeiten bekannt gegeben. Möglich, dass es für Felix Wellers dann schon weiter nach oben geht.