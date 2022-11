Pleiten, Pech und Lürrip : Das steckt hinter der Krise beim Schlusslicht der Bezirksliga

Trainer Norbert Müller (l.) und der Vorsitzende Andreas Zimmermann wollen Lürrip aus der Krise führen.

Analyse Fußball-Bezirksliga Für den SV Lürrip kehrte Norbert Müller aus dem Ruhestand auf die Trainerbank zurück. Die Aufgabe beim Bezirksligisten erweist sich allerdings als die schwierigste seiner Laufbahn. Die Probleme sind vielfältig, die Ergebnisse bleiben aus. Aktuell sieht alles nach Abstieg aus. Wie Lürrips Verantwortliche die Krise überwinden wollen.

Norbert Müller stand verwundert am Spielfeldrand. Zumindest darf man das annehmen. Vor ihm auf dem Rasen kämpfte und ackerte jeder für jeden, die Abläufe, das hohe Pressing, alles funktionierte. Es gab nur wenige Fehler und Nachlässigkeiten. „Jeder hat für den anderen die Drecksarbeit gemacht“, sagt Müller. Gegen Victoria Mennrath, eine herausragende Offensivmannschaft, ließ sein Team an diesem Abend im Kreispokalhalbfinale kaum Torchancen zu. Am Ende stand ein 4:0-Erfolg für den SV Lürrip gegen den klassenhöheren Landesligisten. Ein Ergebnis, mit dem kaum jemand gerechnet haben dürfte. War das wirklich die Lürriper Mannschaft?

Vier Tage später hieß der Gegner SSV Grefrath – kein Pokalspiel, sondern Ligaalltag. Norbert Müller stand dieses Mal verärgert bis ratlos am Spielfeldrand. Zumindest darf man auch das annehmen. Frühe eigene Führung, dann der Ausgleich, schwindendes Selbstvertrauen, vermehrte Fehler, verpasste Großchancen, eine schwere Verletzung und ein Platzverweis; schlussendlich eine 2:6-Niederlage.

„Die Leistung vom Pokal hätten wir mit in die Meisterschaft nehmen müssen, dann bekommen wir aber so eine Klatsche. Nach dem Ausgleich wächst die Verunsicherung und das Spiel kippt“, sagt Müller. Die Mängelliste in den bisherigen Ligaauftritten ist umfangreich: von viel zu vielen individuellen Fehlern über mangelnder Geschlossenheit bis zu den diversen Ausfällen, unter anderen durch unnötige Disziplinlosigkeiten – Lürrip kassierte bereits drei Platzverweise. Rechts, links, vorne, hinten, Müller muss überall eingreifen.

Am vergangenen Wochenende verlor Lürrip zusätzlich das Duell gegen den Vorletzten, der Reserve des ASV Süchteln, mit 2:3. Als Schlusslicht stehen nach zwölf Spielen gerade einmal vier Punkte in der Bilanz. Auf den ersten Saisonsieg wartet die Mannschaft ebenfalls noch. Die Lage in Lürrip ist herausfordernd. Diplomatisch ausgedrückt.

Müller, 66 Jahre alt, hätte es auch anders haben können. Ausflüge am Wochenende, vielleicht etwas Gartenarbeit, Bekannte treffen, was man eben so macht an freien Tagen. Bis zum Sommer trainierte er acht Jahre lang Teutonia Kleinenbroich und führte den Verein auf bemerkenswerte Art von der A-Liga bis in die Landesliga. Die Vorsaison beendete Kleinenbroich allerdings als Absteiger in die Bezirksliga und Müller erklärte daraufhin seine Trainerkarriere nach fast 30 Jahren für beendet. Rückblickend aber eher ein halbherziger Entschluss, Müller merkte das schnell. Denn sein Wochenende findet auf dem Fußballplatz statt. Er dürfte insgeheim auf einen Anruf wie den von Andreas Zimmermann gehofft haben.

Zimmermann, Vorsitzender und Allesmacher in Lürrip, suchte einen Trainer. Die Vorsaison beendete sein Verein auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, im Anschluss trennte man sich von Lukas Klein, mit damals 27 Jahren der jüngste Übungsleiter der Liga. Inzwischen trainiert Klein die Reserve von Süchteln. „Unser letzter Trainer war noch zu unerfahren, um mit den Jungs umzugehen. Wir haben keine leichte Mannschaft“, sagt Zimmermann.

Bei der Suche nach einem Nachfolger ging er seine Kontakte durch: Wer hat bereits Erfolge aufzuweisen, zu denen die Spieler aufschauen, wer hat das nötige Standing und die Erfahrung, wer steht für gute und kontinuierliche Arbeit – und ist zugleich verfügbar? Irgendwann blieb Zimmermann beim Namen Norbert Müller hängen.

Den Anruf erhielt Müller im Sommerurlaub auf Mallorca. Ob er denn gänzlich aufgehört habe, wollte Zimmermann wissen, oder nicht doch wieder etwas anfangen wolle? Es folgten weitere Telefonate, auch zwischen Müller und Co-Trainer Dario Cancian. Nach drei Tagen sagte Müller zu. „Mit dem Abstieg in Kleinenbroich wollte ich nicht aufhören“, sagt er. „Ich habe mir daher gesagt: Wenn etwas Interessantes kommt, gehe ich es noch einmal an.“

Ob der Abschluss in Lürrip nun besser ausfällt? Im Verein waren sie durchaus optimistisch vor Saisonbeginn. „Vom Potenzial sind wir gut genug, um besser als in der Vorsaison abzuschneiden. Entsprechend sind wir guter Dinge in die Saison gegangen“, sagt Müller. Zum Auftakt sprang ein solides 1:1 gegen Landesliga-Absteiger TSV Meerbusch II heraus. Am zweiten Spieltag ließ sich allerdings schon erahnen, dass diese Spielzeit an die Nerven gehen würde. Beim VfB Uerdingen führte Lürrip trotz Unterzahl erst mit 2:0, später mit 4:3, um dann in der fünften Minute der Nachspielzeit den 4:4-Ausgleich zu kassieren. „Das war der erste Knacks“, sagt Müller und schiebt gefrustet nach: „Wenn du Scheiße am Fuß hast …“

Fortan sammelte sein Team Rückschläge quasi im Wochentakt. Am folgenden Spieltag gegen Neuwerk (1:2) verletzte sich Tom Rütten am Kahnbein und fehlt seitdem. „Das war ein wichtiger Neuzugang für uns“, sagt Zimmermann. Zwei Wochen später führte Lürrip mit 2:0 in Brüggen, bekam den fast obligatorischen Platzverweis bei Führung und ab der 77. Minute noch drei Gegentore – Endstand 2:3. Auch gegen Vorst (3:5) und Giesenkirchen (2:3) war Lürrip dran, Punkte gab es jedoch keine. Beim Spiel in Schiefbahn am neunten Spieltag erhielt Lürrip kurz vor Schluss beim Stand von 2:2 einen Elfmeter, vergab und kassierte im Gegenzug das 2:3. Am Ende fiel noch das 3:3, dennoch überwog das Gefühl von zwei verlorenen Punkten.

Es ist aber nicht nur Pech, warum Lürrip am Tabellenende steht, das wissen sie auch im Verein. „Wir bekommen zu viele Gegentore, uns fehlt die Stabilität“, sagt Müller, der zugibt, dass die Situation in Lürrip die schwierigste seiner Trainerlaufbahn sei. Im Training stellt er seit Längeren die defensiven Abläufe in den Mittelpunkt. „Wir arbeiten jede Woche daran, die individuellen Fehler abzustellen. Wir führen Gespräche, picken uns Spieler raus, analysieren, versuchen vieles“, sagt er.

Es geht dabei zum Teil auch um den Umgang der Spieler untereinander. Zimmermann sieht im Kader 15 bis 16 Spieler, die auf einem Niveau seien, doch einige hätten den Konkurrenzkampf nicht gut angenommen und Einsatzzeiten für selbstverständlich gehalten. „Einige Spieler sind untereinander nicht fair damit umgegangen“, sagt Müller, der entsprechend auch daran arbeitet, dass die Mannschaft mehr „zusammenwächst.“ Der ausbleibende Erfolg ist in dieser Hinsicht selbstredend eher ein Hemmnis. „Auch das bringt Unruhe in die Mannschaft. Keiner geht hier vom Platz und sagt: Das Ergebnis sei im scheißegal“, so Zimmermann.

Was da hilft? Relativ einfach: Ein Sieg im Ligabetrieb, der als Neuanfang in den Köpfen dienen kann. Dieses Erfolgserlebnis braucht es aus Lürriper Sicht allerdings eher jetzt als gleich. Denn tabellarisch entfernen sich die Nichtabstiegsplätze in der Bezirksliga immer mehr – aktuell sind es fünf Punkte. Zuletzt spielte der Verein 2008 in der Kreisliga, ehe es in die Bezirks- und kurzzeitig in die Landesliga hochging. Über den möglichen Absturz zurück in die A-Liga möchte Zimmermann nur widerwillig reden.