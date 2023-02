Mannschafts-Championate im Kreis Viersen Reiter dürfen sich auf den Netpoint-Cup freuen

Der Reiterverein Kaldenkirchen macht den Auftakt bei seinem Hallenturnier vom 9. bis 12. März im Gestüt Seehof in Leuth. Die Qualifikationen gehen weiter mit folgenden Terminen: RFV Kempen-Schmalbroich vom 12. bis 14. Mai, RFV Schaag am 1. und 2. Juli, RV Graf Holk Grefrath vom 7. bis 9. Juli, RFV Dülken-Viersen am 22. und 23. Juli, RV Niederkrüchten in Gützenrath am 12. und 13. August, RFV Dülken-Viersen am 26. und 27. August, RV Viersen am 2. und 3. September, RV Vorst vom 8. bis 10. September, RV St. Georg Helenabrunn vom 15. bis 17. September, TSG Hülsmann vom 22. bis 24. September sowie RV Graf Holk Grefrath vom 24. bis 26. November und vom 15. bis 17. Dezember jeweils im Pferdesportzentrum am Schloss Wickrath.