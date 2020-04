FVN-Präsident Peter Frymuth : „Wir nehmen die Sorgen und Wünsche der Klubs wahr und ernst“

DFB-Vize und FVN-Präsident Peter Frymuth. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mönchengladbach Der FVN-Präsident spricht über die Planungen in den Amateur- und Jugendligen und den Umgang des Fußballs mit der Corona-Krise.

Der Spiel- und Trainingsbetrieb im Amateurfußballl, also auch im Fußballverband Niederrhein (FVN) und im Fußballverband Mittelrhein (FVM), bleibt abhängig von der staatlichen beziehungsweise behördlichen Verfügungslage bis auf Weiteres ausgesetzt. Eine mögliche Fortsetzung wird mit einer Vorlaufzeit von mindestens 14 Tagen ankündigt, um allen Vereinen ausreichend Planungssicherheit zu geben. Alle 21 Landesverbände im Deutschen Fußball-Bundes haben sich auf ein solches Vorgehen verständigt.

„Alle Entscheidungen müssen sich an den staatlichen Vorgaben orientieren. Nur Mediziner und die zuständigen Behörden können seriös beurteilen, wann Fußballspielen ohne Risiko wieder möglich ist”, sagte FVM-Präsident Bernd Neuendorf. „Die Gesundheit der Menschen hat oberste Priorität.“ Auch aus haftungs- und versicherungsrechtlichen Gründen sei es wichtig, dass die Entscheidungen des FVM mit den Anordnungen der Politik einhergingen, fügte Neuendorf hinzu.

Auch FVN-Präsident Peter Frymuth äußerte sich nun in einem Interview zur aktuellen Situation des Amateurfußballs in der Corona-Krise. Der gesamte Spielbetrieb im Junioren- und Seniorenfußball im Zuständigkeitsbereich des Fußballverbandes Niederrhein ist seit Mitte März ausgesetzt.

Wie stehen Sie heute zu der Entscheidung, den Spielbtrieb bis zum 19. April auszusetzen?

Frymuth Sie war am 13. März absolut richtig und sie ist auch heute noch absolut richtig. Wenn wir uns erinnern, hatte bei uns am Niederrhein das Thema Coronavirus in den zwei, drei Tagen zuvor stark an Dynamik gewonnen. Immer mehr Rückmeldungen von besorgten Vereinsmitarbeitern erreichten unsere Fußballkreise und unsere Verbandsgeschäftsstelle in Duisburg. Nach sehr vielen Gesprächen haben wir uns in enger Abstimmung mit den Kreisen dann für die Aussetzung bis zum 19. April entschieden. Wenige Tage später erfolgte dann die behördliche Anordnung zur Schließung der Sportanlagen in Nordrhein-Westfalen.

Ab dem 20. April rollt also wieder der Ball und am 25./26. April findet demnach wieder ein reguläres Wochenende mit Meisterschaftsspielen statt?

Frymuth Nein. Derzeit ist nicht an Fußball zu denken, weder in den Profiligen noch bei den Amateuren von der Kreisliga bis hoch zur Oberliga sowie im Jugendbereich. Schauen Sie sich die aktuellen Zahlen der in Deutschland und NRW mit dem Coronavirus infizierten Menschen an: Die gesundheitliche Situation ist besorgniserregend und wir tun sehr gut daran, uns weiter strikt an die Kontaktbeschränkung zu halten, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden sowie bei persönlichen Begegnungen einen Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.

Die Corona-Krise ist insgesamt ein sehr komplexes Thema – auch für den Amateurfußball am Niederrhein.

Frymuth So ist es. Beim Thema Corona spielen viele Faktoren eine Rolle: Schaffen wir es als Bevölkerung, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen? Wie lange wird die derzeitige Kontaktbeschränkung in NRW dauern? Wann können die Kommunen ihre Schulen und Sportanlagen wieder öffnen? Wir vertrauen diesbezüglich den Aussagen der Experten der Gesundheitsinstitutionen sowie den Behörden vor Ort und stimmen uns unter Einbeziehung unserer Fußballkreise regelmäßig ab. Ebenso findet ein Austausch auf allen Ebenen mit den Vereinen statt. Wir alle haben dieselben Wünsche.

Welche Wünsche?

Frymuth Dass sich die gesundheitliche Situation aller Menschen so bald wie möglich verbessert. Und dass dann auch wieder der Ball rollt, dass wieder Fußball gespielt werden kann. Aber die Gesundheit hat zunächst allerhöchste Priorität und der gilt es alles unterzuordnen.

Können Sie die Vereine verstehen, denen diese Aussage momentan nicht ausreicht?

Frymuth Ja, kann ich. Alle Vereine erhoffen sich so früh wie möglich konkrete Aussagen und Entscheidungen, das ist doch klar. Einige Vereine haben sich auch bereits an die Öffentlichkeit oder direkt an mich persönlich gewandt. Wir nehmen die Sorgen und Wünsche der Vereine wahr und ernst, müssen sie aber alle weiter um Geduld bitten, denn es gilt die Aspekte im Interesse der Vereine zu berücksichtigen, die sehr unterschiedlich sind. Solch eine Situation hat es schließlich noch nie gegeben. Es gibt keine Erfahrungswerte, an denen man sich orientieren könnte.

Inwiefern?

Frymuth Mit der von uns getroffenen Vereinbarung, dass wir, wenn es wieder losgehen kann, dies den Vereinen zwei Wochen vorher ankündigen, können die Vereine dann etwas besser planen. Wir haben bei all unseren Überlegungen natürlich auch im Blick, dass es nicht nur um die oberen Ligen geht. Wir haben auch eine große Anzahl an Spielen, in denen es nicht um Auf- und Abstieg geht, insbesondere im Jugendbereich. Hier gilt es auch, Regelungen zu erörtern. Auch wenn alle wieder gerne spielen wollen, darf es am Ende kein ‚Durchpeitschen‘ von Spielen geben, zumal wir auch nicht wissen, wie sich das Arbeitsleben entwickelt und welche Auswirkungen dies auf Wochentagsspiele hat. Hier gilt es, sich eng mit den Vereinen auszutauschen.

Es gibt in den Vereinen und medial Spekulationen darüber, wie die Saison 2019/2020 noch zu Ende geführt werden könnte oder dass sie abgebrochen und gar annulliert werden muss. Was können Sie dazu sagen?