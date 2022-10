Paul-Ludger Schmitz über den Zustand der Sportart : „Squash in Deutschland stirbt aus“

Paul-Ludger Schmitz vom elan-Vital. Foto: Daniel Brickwedde

Interview Squash Im Squash hat er einiges bewegt: Weltranglistenturniere in Brüggen und Mönchengladbach, dazu Bundesligajahre mit dem RSB Rheydt. Nun schließt Paul-Ludger Schmitz seine Squash-Anlage elan-Vital. Er spricht über die Gründe für das Aus, die Notlage des Sports in Deutschland, Turniere in Opernhäusern und das Gefühl, gescheitert zu sein.

Herr Schmitz, im Januar 2023 verlassen Sie als Pächter und Betreiber die Squash-Anlage elan-Vital in Mönchengladbach. Was ist der Grund dafür?

Paul-Ludger Schmitz Ich habe gekündigt, weil uns die Kostensituation erschlägt. Squash ist in Deutschland in einer Notlage. Wenn wir auf der Anlage am Tag drei bis vier Courts verkaufen, sind wir die Könige. Das ist wirtschaftlich nicht tragfähig. Wir haben in Deutschland die besondere Situation, dass Squash immer von privaten Hallenbesitzern betrieben wird. Vereine bekommen aus öffentlicher Hand keinerlei Unterstützung. Es fällt unheimlich schwierig, beim Stadtsportbund oder bei der Stadt Unterstützung zu erhalten.

Info 2018 zog der RSB nach Mönchengladbach um Der Reha & Sportverein Brüggen (RSB) wurde 2010 gegründet, seit 2014 ist die Squashabteilung aktiv. Von 2018 bis 2020 spielte der RSB in der Bundesliga. Im Jahr 2018 musste der RSB aufgrund des Pächterwechsels die Sportanlage in Brüggen verlassen und zog nach Mönchengladbach.

Haben Sie das versucht?

Schmitz Ja, in allen Varianten. Es gab nur verschlossene Türen. Die Vereine selbst sind nicht kommerziell und gehören zum Landesverband. Der Verband hat allerdings keine eigenen Anlagen. Daher müssen die Vereine in kommerzielle Anlagen gehen, um sich für Trainingszeiten einzubuchen. Das ist nicht vergleichbar mit Basketball oder Volleyball, die in die städtischen Halle gehen. Das macht es schwierig. Die kommerziellen Hallen werden nicht unterstützt – sondern eher als ungeliebte Konkurrenz behandelt.

Lesen Sie auch Squash-Spieler aus Mönchengladbach : Wipperfürth erreicht Finale eines Weltranglistenturniers

Bereits in diesem Jahr haben Sie Ihre eigene Mannschaft nicht mehr für die NRW-Liga, der zweithöchsten Spielklasse, gemeldet. Warum?

Schmitz Wir hätten sogar in Erwägung gezogen, noch ein Jahr Bundesliga zu spielen, und hätten wohl ohne Probleme einen Platz bekommen. Denn auch in diesem Jahr wird die volle Anzahl der Plätze in der Bundesliga nicht ausgefüllt, weil sich zu wenige Mannschaft melden. Das ist allerdings daran gescheitert, dass wir nicht genügend deutsche Spieler im Kader haben – man braucht mindestens zwei Spieler. Und in Deutschland haben wir kaum Nachwuchs, der auf diesem Leistungsniveau spielen kann. Der Mönchengladbacher Jan Wipperfürth ist da eine Ausnahme und bundesweit quasi ein Leuchtturm. Wir haben hier Leistungssport gemacht: Die Mannschaft ist getragen worden von belgischen Spielern. Das ist allerdings mit einem wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Wir haben uns dann gegen eine Mannschaft in den hohen Spielklassen entschieden, da es wirtschaftlich ein zu großer Kraftakt gewesen wäre – vor allem aber, weil wir den zweiten und dritten deutschen Spieler nicht gefunden haben. Wir sind aber weiterhin aktiv mit drei Mannschaften (die ligahöchste spielt in der Verbandsliga, Anm. d. Red.), es gibt eine Art Spielgemeinschaft vom RSB und dem Squash-Park Team Rheydt. Die Senioren spielen bei denen, die aktiven Spieler bei uns.

Wie geht es weiter für Ihre Squashabteilung?

Schmitz Wir planen aktuell, dass wir die Saison in Kaarst weiterspielen.

Lesen Sie auch Weltranglistenturnier in Mönchengladbach : Squash-Elite soll auch 2022 nach Rheydt kommen

Und danach? Sehen Sie sich wieder in der Rolle eines Anlagenbetreibers an einem anderen Standort?

Schmitz Sicher werden wir alles tun, damit es weitergeht. Ich hänge an dem Sport. Ich habe allerdings zwei Brillen auf: Ich bin einmal der Anlagenbetreiber, der etwas über die Kosten erzählen muss, und ich bin Sportler, der den Sport ausübt und mag. Wir gehen daher nur noch den Weg, uns in andere Anlagen mit Trainingszeiten einzumieten.

Bedeutet das auch das Ende jeglicher Ambitionen, mit dem RSB im hochklassigen Squashsport mitzuwirken?

Schmitz Ja, das ist so.

Wo liegen die Probleme des Squashsports?

Schmitz Ganz ehrlich? Ich glaube, Squash stirbt in Deutschland aus. Wir haben immer Wert auf Jugendarbeit gelegt. Und Squash ist für Kinder ein faszinierender Sport, der schnell begeistert und attraktiv ist – auch für die Zuschauer. Es ist nicht die Faszination, die uns fehlt, es ist die Vermittlung nach außen. Der Sport findet kaum noch in der Öffentlichkeit statt, es gibt keine Lobbyarbeit.

Wie sehen Ihre Gedanken dazu aus, um den Sport wieder attraktiver werden zu lassen?

Schmitz Schauen wir nach Frankreich, Belgien oder in die Niederlande: In diesen Ländern haben wir die Situation, dass die Anlagen in der Regel städtisch sind, mit einem angestellten Betreiber. Da spielt Squash auch im Schulsport eine ganz andere Rolle. Dort sind die Anlagen ein lebendiger Anlaufpunkt. In Deutschland sind wir die kommerziellen Anlagen, die als Konkurrenz wahrgenommen werden – nicht als ein wichtiger Bestandteil einer städtischen Sport-Infrastruktur. Wir haben hier das große Problem, dass wir als Anlagenbetreiber auch mit dem eigenen Verband keinen Kontakt haben. Ein Beispiel: Wir haben 2015, damals noch in Brüggen, in Deutschland nach zehn Jahren wieder ein Weltranglistenturnier ausgerichtet. Die Finanzierung haben wir aus eigenen Mittel gestemmt. Zu diesem Turnier ist der Verband nicht angereist. Der Verband hat uns behandelt als kommerziellen Anlagenbetreiber, der daraus ein Geschäft machen würde. Deswegen gab es keine Kooperation. Das ist etwas, was immer wieder irritiert. Ich habe nie den Anspruch und Glauben gehabt, dass man mit der Ausrichtung von Turnieren Geld verdienen kann. Alles, was wir hier machen, ist ehrenamtlich. Da ist keine Refinanzierung denkbar.

Squash ist außerhalb Deutschlands also weiterhin populär?

Schmitz Der Weltverband macht gute Arbeit. Die US Open sind inzwischen mit 230.000 US-Dollar an Preisgeld ausgestattet. Es gibt beispielsweise ein großes Turnier in Nantes, das fand die ersten Jahre im Opernhaus statt – der Glascourt stand auf der Bühne. Das war eine Inszenierung, mit Opernsängern – wirklich großartig. In New York findet das Turnier im Grand Central statt. Das ist ebenfalls spektakulär. Aber wir in Deutschland haben einfach keine Sichtbarkeit. Und dann hat der Sport in Deutschland einen weiteren Nachteil…

Welchen?

Schmitz Es ist keine olympische Sportart. Die Fördergelder in Deutschland orientieren sich stark an Olympia. Das führt zu enormen Schwierigkeiten. Bei der Aufnahme zu Olympia war der Squashsport immer sehr aktiv – in den entscheidenden Gremien ist jedoch immer an Squash vorbeigegriffen worden. Das macht den Sport bis heute fassungslos – gerade vor dem Hintergrund, dass Squash in Ländern wie Ägypten, Indien und Pakistan eine große Rolle spielt.

Sie haben Jan Wipperfürth bereits als „Leuchtturm“ bezeichnet. Hat er das Potenzial, überregional ein Aushängeschild für den Sport zu sein?

Schmitz Ja, das hat er. Jan ist aber noch nicht an dem Punkt, dass er einen Namen hat und mit dem Sport Geld verdienen kann. Mit seinen fast zwei Metern Größe ist sein Spiel aber spektakulär. Die meisten guten Squasher sind Defensivspezialisten, Jan ist ein Angriffsspieler, der weit vorne spielt – das ist selten. Das macht sein Spiel attraktiv. Er ist Nationalspieler, gehört zur Sportförderkompanie und ist in allen Altersklassen Deutscher Meister geworden. Ich engagiere mich weiterhin stark für ihn, damit er medial bekannter wird. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass der Sport Gesichter hat.

Vom 16. bis 18. Dezember richten Sie noch einmal ein Weltranglistenturnier aus – quasi als Abschied von der Anlage?

Schmitz Ja. 2015 haben wir in Brüggen mit dem ersten Weltranglistenturnier nach vielen Jahren etwas gestartet, was in Deutschland gut aufgenommen wurde. Es gab hierzulande zuletzt wieder eine ganze Reihe von Turnieren. Ich möchte mich mit dem Turnier verabschieden.

Welche Art von Turnier tragen Sie aus?

Schmitz Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir die kleinste Turnierkategorie spielen, ein Satellit-Turnier. Es werden 30 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von 1200 US-Dollar vergeben. Für uns hat es aber den Charme, dass wir offen sind für junge Spieler, die sonst nur selten Chancen auf Turnierteilnahmen haben. Ich wollte aber aus keinen Umständen aus der Halle gehen, ohne mich noch einmal zu engagieren und zu zeigen, dass man in Deutschland so etwas auf die Beine stellen kann.

Inwiefern kommt bei Ihnen mit Blick auf Ihren Abschied bereits Wehmut auf?

Schmitz Ich habe eine Menge Herzblut reingesteckt und mag den Sport unheimlich gerne. Am Ende ist es ein Scheitern.

Ein Scheitern?