Das sind die Chancen regionaler Sportler Für diese Sportler erfüllt sich der Olympia-Traum, für diese nicht

Nur noch wenige Wochen sind es, bis am 26. Juli in der französischen Hauptstadt Paris die Olympischen Spiele 2024 beginnen. Für die meisten Sportler ist die Teilnahme an Olympia das größte, was eine Sportkarriere bieten kann. Auch einige regionale Sportler haben die Spiele in Paris auf ihrer Agenda. Während einige ihr Olympia-Ticket so gut wie sicher haben, kämpfen andere Sportler aus der Region noch um die Teilnahme – und für wiederum andere hat sich der große Traum auf Olympia bereits zerschlagen.