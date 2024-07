Olympia-Momente aus Gladbach Als Michael Hilgers Deutschland zu Hockey-Gold schoss

Anstehen an den Telefonboxen im Deutschen Haus. Daran kann sich Michael Hilgers noch gut erinnern. Das Hockey-Finale bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona war da bereits seit einigen Stunden vorbei, Hilgers längst Olympiasieger. Im Endspiel hatte er die deutsche Mannschaft mit zwei Toren gegen Australien zum Sieg geschossen. Feiern in der Kabine, Dopingkontrolle, Auftritt im Fernsehstudio – man ist eben gefragt als Doppeltorschütze. Für einen Anruf bei der Familie blieb dadurch keine Zeit. Und so etwas wie ein Mobiltelefon gab es damals noch nicht. Also dauerte es bis zum Abend, ehe Hilgers endlich telefonieren, oder besser gesagt, dafür zunächst anstehen konnte.