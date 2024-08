Erkelenzerin bei Olympia 2024 Nina Holt verpasst mit Mixed-Staffel knapp den Endlauf

Nach einer Woche des Geduldens dürfte Nina Holt am Freitagmittag ihr Debüt bei den Olympischen Spielen in Paris geben. Die Schwimmerin aus Erkelenz startete im Vorlauf mit der 4x100 Meter Lagen-Staffel im Mixed – Holt ging dabei in der Freistil-Disziplin als letzte Schwimmerin der deutschen Staffel ins Becken. Am Ende reichte es im eigenen Vorlauf zu Platz vier mit einer Zeit von 3:44,75 Minuten. In der Endabrechnung knapp zu wenig für den Endlauf.