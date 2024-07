Schwierige Aufgabe in Paris Mats Grambuschs letzter Angriff auf Olympia-Gold

Alleine geografisch sind die Olympischen Spiele in Paris etwas Besonderes. Die Wege in die französische Landeshauptstadt aus Deutschland sind bekanntlich kurz, das ermöglicht auch Familien und Freunde der Sportler in diesem Jahr dabei zu sein. Zumal bei den vergangenen Spielen 2021 in Tokio coronabedingt überhaupt kein Anfeuern vor Ort möglich war. „Das ist ein großer Unterschied, der uns ein wenig durch das Turnier tragen wird“, sagt Deutschlands Kapitän, Mats Grambusch, auf einer Pressekonferenz wenige Tage vor Olympia-Start. Er ergänzt: „Es ist schön, dass wir nun vor Ort die Erfolge mit unseren Familien und Freunden teilen können.“