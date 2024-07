„Ich habe damit nicht gerechnet“ Warum Julia Sonntag im Olympia-Kader fehlt

Dennoch reist Sonntag mit in die französische Landeshauptstadt, sie gilt als sogenannte „P-Akkreditierte“-Spielerin. Das bedeutet, dass Sonntag als Nachrückerin bereitsteht, falls sich die nominierte Torhüterin Nathalie Kubalski verletzt. Sonntag wird vor Ort alle Trainingseinheiten mit der Mannschaft bestreiten. Allerdings wohnt sie vorerst nicht mit im Olympischen Dorf, sondern in einem Hotel in der Nähe. „Ich werde die Spiele von der Tribüne aus verfolgen aber ansonsten bei der Mannschaft sein. Sollte sich Nathalie verletzen, rotiere ich für das nächste Spiel in den Kader.“