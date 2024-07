„Ich habe jetzt schon Gold“ Wie sich zwei Flüchtlinge aus Gladbach den Olympia-Traum erfüllen

Es sei „ein gutes Gefühl“, sagt Adnan Khankan, nun bei den Olympischen Spielen zu sein. Er sagt dieses Satz bemerkenswert unaufgeregt. Und eigentlich klingt es viel zu lapidar, bei dem, was Khankan durchmachen musste, um an diesen Punkt zu kommen. Mit 30 Jahren bestreitet er in Paris seine ersten Olympischen Spiele. Er ist Judoka. Und staatenlos. Er nimmt im Flüchtlingsteam an den Spielen teil.