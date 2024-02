Nach Vereinswechsel So holt sich Frederik Ruppert das Olympia-Ticket

Wenn er nicht in Tübingen ist, trainiert Ruppert streng nach den von Isabelle Baumann erstellten Trainingsplänen – in der Regel alleine, auch schon mal auf der Anlage der DJK Armada Euchen-Würselen. „Generell ist das in der Leichtathletik sicherlich ungewöhnlich, doch mein Hinderniskollege Karl Bebendorf trainiert sogar komplett alleine.“ Auf zwei bis drei Belastungswochen mit Gesamtlaufstrecken von jeweils 130 bis 140 Kilometern folgt eine Entlastungswoche mit 90 bis 100 Kilometern. Zur Vorbereitung wird Ruppert auch noch ein zweiwöchiges Trainingslager in Monte Gordo an der Algarve in Portugal absolvieren – alles für sein ganz großes Ziel Olympia.