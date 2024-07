Regionale Sportler bei Olympia 2024 Die Olympia-Termine für Holt, Ruppert und die Grambusch-Brüder

Die 21-jährige Holt feiert ihr Debüt bei Olympia – und muss sich für ihre Einsätze etwas gedulden. Die Schwimm-Wettbewerbe beginnen in Paris am 27. Juli, für einen Einzelstart hat sich die Deutsche Meisterin über die 100 Meter Freistil allerdings nicht qualifizieren können. Dafür ist sie in zwei deutschen Staffeln dabei, die jedoch erst am Ende der ersten Olympia-Woche im Programm stehen: Ihr Vorlauf über 4x100 Meter Lagen-Staffel im Mixed geht am 2. August ins Becken, einen Tag später steht der Vorlauf über die 4x100 Lagen-Staffel der Frauen mit der Erkelenzerin an.