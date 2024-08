Dramatisches Penaltyschießen Für deutsche Hockey-Herren platzt der Gold-Traum gegen die Niederlande

Nach 20 Minuten erhielt Deutschland nach Foul an Christopher Rühr dann die erste Strafecke, der Schuss von Tom Grambusch wurde geblockt. Insgesamt war die deutsche Mannschaft kurz vor der Pause allerdings das druckvollere Team, fing auch defensiv die Angriffe der Niederländer besser ab. Tore gab es bis zur Pause aber keine. Bereits in der Gruppenphase waren beide Nationen aufeinandergetroffen, damals entschied Niklas Wellen mit einem frühen Treffer in der dritten Minute die Partie zugunsten der deutschen Mannschaft.