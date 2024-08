Halbfinaleinzug bei Olympia Gold-Traum lebt weiter – Hockey-Herren kämpfen Argentinien nieder

Olympia · In einem engen und hitzigen Spiel setzen sich die deutschen Hockey-Herren am Sonntagabend gegen Argentinien durch. Kapitän Mats Grambusch fliegt in der Schlussphase vom Feld. Im Halbfinale der Olympischen Spiele in Paris wartet nun Indien.

04.08.2024 , 21:43 Uhr

Gonzalo Peillat feiert seinen Treffer zum 2:1. Foto: AP/Aijaz Rahi