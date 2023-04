Zwei Trainer in Doppelfunktion Team Doppelbelastung – Sommer und Nurra coachen Odenkirchens U19

„Das heißt aber keineswegs, dass ich in Wickrath aufhöre, das könnte ich gar nicht, weil ich mein Wort gegeben habe. Und das zählt bei mir“, sagt Nurra, der in der kommenden Spielzeit nun beide Aufgaben parallel ausführen will. „Vor allem bin ich dem TuS Wickrath sehr dankbar dafür, dass er dem Wunsch zugestimmt hat“, betont Nurra, der künftig dreimal die Woche bei Wickraths Senioren und zweimal bei Odenkirchens U19 coachen wird. „Das ist deshalb möglich, weil das Training in Odenkirchen vor dem in Wickrath stattfindet, dann kann ich schnell rüberfahren.“