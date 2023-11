Rückschlag für Oberliga-Basketballer Raiders unterliegen TG Düsseldorf deutlich

„Auf dem Papier wäre es gegen den Gegner, der nur einen Sieg hatte, mit dem Kader aber machbar gewesen“, so Rendina. Die Raiders hätten das Spiel selbst weggegeben. Dabei gelang der Start – wie so oft schon in dieser Saison – und Odenkirchen ging mit 25:19 in Führung, 17 Punkte davon machte allein Nicholas Ceka.