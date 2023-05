Oberligist gewinnt in Kray Zittersieg lässt Union Nettetal aus Abstiegszone springen

Gut zehn Minuten vor Schluss musste dann Nettetals Torwart Daniel Leupers nach einem Freistoß aus zentraler Position in höchster Not unten rechts abtauchen und klären. Erlösend war dann das Tor zum 3:1 durch Nico Zitzen (85.). Nach einem Eckball durch Jan Pöhler traf Zitzen per Kopfball zum entscheidenden dritten Treffer. In den Schlussminuten durfte aus der U23-Mannschaft dann auch wieder Nils Zischewski ran, der in der Vorwoche sein Debüt in der Oberliga gegeben hatte.