Zwei Spieler für eine Position Union Nettetal und das Luxusproblem zwischen den Pfosten

Leupers wurde in der Vorsaison als klare Nummer zwei vom A-Ligisten TSV Kaldenkirchen geholt und spielte sich nach der Verletzung von Stammtorwart Maximilian Möhker mit tadellosen Leistungen in der zweiten Saisonhälfte in den Vordergrund. Insgesamt kam Leupers in der zurückliegenden Saison auf 19 Oberliga-Einsätze. In der Vorbereitung knüpfte er an seine starken Leistungen der Vorsaison nahtlos an.