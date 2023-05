So plant der Oberligist die Zukunft Wie Union Nettetal mitten im Abstiegskampf die Kaderplanung meistert

„Wir haben noch etwas Luft, was den Kader angeht, lassen uns aber auch bewusst die Zeit, um die Augen offenzuhalten“, erklärt der SCU-Coach, der auf insgesamt 15 seiner Schützlinge auch in der kommenden Saison bauen kann. Verlängert an der Christian-Rötzel-Kampfbahn haben Torwart Daniel Leupers, Niklas Götte, Florian Heise, Leonard Lekaj, Jan Pöhler, Pascal Schellhammer, Florian Wolters, Nico Zitzen, Justin Coenen, Drilon Istrefi, Maximilian Köhler, Peer Winkens, Leon Falter und Morten Heffungs. Tugrul Erat hatte im vergangenen Sommer bereits für zwei Jahre zugesagt.