Dominik Dohmen trifft auf seinen Ex-Verein : „Gladbach war eine schöne Zeit, gerade durch den Aufstieg“

Fussball-Oberliga Dominik Dohmen lief im Jugend- und Seniorenbereich für den 1. FC Mönchengladbach auf, erlebte besondere Spiele gegen Uerdingen und den WSV mit den Westendern. Am Samstag trifft der 30-Jährige mit Teutonia St. Tönis auf seinen Ex-Verein, zu dem er immer noch eine spezielle Verbindung hat.

Mit von der Partie bei den Gästen ist auch Dominik Dohmen, der einst selber das Trikot der Westender überstreifte. In der Saison 2014/15 gelang ihm unter Ex-Trainer Stephan Houben und dem damaligen Co-Trainer Khaled Daftari mit der Mannschaft der Aufstieg in die Oberliga, dem bis dato größten Erfolg der Vereinsgeschichte. „Es war eine schöne Zeit, gerade durch den Aufstieg. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem 1. FC Kleve, die damals auch noch in der Landesliga gespielt haben“, erinnert sich Dohmen gerne an die Zeit in Mönchengladbach zurück. In drei Spielzeiten bestritt Dohmen insgesamt 52 Spiele in der Landesliga (5 Tore) und 17 Spiele in der Oberliga für den Verein, für den er bereits in der Jugend fünf Jahre gespielt hat. Einige Partien blieben Dohmen dabei besonders in Erinnerung, dazu gehörte unter anderem das Spiel gegen den KFC Uerdingen in der Grotenburg oder das Duell gegen die U23 des MSV Duisburg. Ebenfalls dazu gehört das „Heimspiel“ vor über 1000 Zuschauern im Rheydter Grenzlandstadion gegen den Wuppertaler SV. „Das waren schon besondere Highlight-Spiele. Ich habe zuvor noch nie vor Fans gespielt, die auch Lieder gesungen haben. So etwas bleibt dann natürlich in Erinnerung“, erzählt Dohmen.