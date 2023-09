Nettetal verliert verdient mit 0:4 Viele Chancen, wenig Konzentration – Union geht in Ratingen unter

„Es ist eine verdiente Niederlage, weil wir das haben vermissen lassen, was uns in den letzten vier Spielen stark gemacht hat“, resümierte Trainer Andreas Schwan. Ausschlaggebend für die Niederlage waren Unkonzentriertheiten sowohl im Torabschluss in spielentscheidenden Szenen als auch in der Verteidigung. „Das hat dem Gegner natürlich bei dem warmen Wetter in die Karten gespielt“, sagte der SCU-Coach.