Hinrundenrückblick SC Union Nettetal Gute Entwicklung – mit einem Dämpfer am Ende

„Wir haben uns fußballerisch weiterentwickelt und sind in der Lage, je nach Gegner, unsere Art Fußball anzupassen. Wir haben in der Vorbereitung daran gearbeitet, sowohl im Ballbesitzfußball Lösungen zu finden als auch im Umschaltspiel aufgrund unserer Geschwindigkeit vorne im Angriff“, sagt Schwan. Das führt zu einem veränderten Punktekonto im Vergleich zu den vergangenen Jahren – die Mannschaft steht deutlich besser da. Nach dem Aufstieg in die Oberliga waren die Nettetaler zunächst die Mannschaft, die sich auf das klassische Umschaltspiel konzentrierte und auf Konter setzte. „Das hat dazu geführt, dass wir etwas zu ausrechenbar geworden sind und unseren Stil daraufhin verändert haben“, so Schwan. Seine Elf geht nun mutiger an die Sache heran und hat eine klare Handschrift. Zudem ist der Kader in der Breite besser aufgestellt. Jede Position ist nahezu doppelt besetzt und so hat Nettetals Trainerteam in vielen Spielen oft die Qual der Wahl.