Nettetal vor entscheidenden Spielen „Im Oktober trennt sich die Spreu vom Weizen“

In Abwesenheit von Cheftrainer Schwan, der weiterhin im Urlaub weilt, hatte das Trainerteam in der Trainingsgestaltung in der zurückliegenden Woche freie Hand. Am Dienstag unterstützte zudem Bundesligaprofi Granit Xhaka, der gerade seine Trainerausbildung absolviert, das Trainerteam um Krienen. „Natürlich sprechen wir uns dann vorher im Trainerteam ab, an welchen Inhalten wir arbeiten wollen. Wir sind von der Gestaltung her aber komplett frei, weil wir die Inhalte kennen, an denen wir arbeiten wollen“, so Krienen, der mit Schwan bereits im achten Jahr gemeinsam beim SC Union Nettetal zusammenarbeitet.