Pleite für Union Nettetal Gegen St. Tönis zu Hause kein Glück

Es bleibt dabei: Union Nettetal kann gegen den SC St. Tönis zu Hause einfach nicht gewinnen. Im Derby setzte es am Freitagabend dieses Mal eine 1:3-Niederlage. Der SCU stand in Halbzeit eins äußerst stabil und ließ so gut wie keine gegnerischen Chancen zu. Erst kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs sorgte ein Kopfball der St. Töniser für etwas Gefahr – der Ball ging jedoch rechts am Tor vorbei.